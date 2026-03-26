Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 26 de marzo determina que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 10%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 1 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

