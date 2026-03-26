Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 26 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 26 de marzo determina que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 10%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12Sábado 28 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México