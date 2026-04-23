Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 23 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 23 de abril informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 16%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 14Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14Domingo 26 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 14Lunes 27 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Martes 28 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17Jueves 30 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque