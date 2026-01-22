Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 22 de enero anticipa que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 23 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque