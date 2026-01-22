Jueves, 22 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 22 de enero anticipa que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 23 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en El Salto
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Monterrey
Clima en Tapalpa
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Cancún
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tonalá
Clima en Guadalajara
Clima en Tlaquepaque

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones