Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 22 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 22 de enero anticipa que estará con nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 34%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 23 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Sábado 24 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Lunes 26 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Martes 27 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 28 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 29 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

