Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 20 de noviembre de 2025

El clima en Zapopan para este jueves 20 de noviembre informa que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 21 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Sábado 22 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Domingo 23 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Lunes 24 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 25 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 26 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12