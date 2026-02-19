Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 19 de febrero de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 19 de febrero determina que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 5 grados.Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 10Sábado 21 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 10Domingo 22 de febrero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 11Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tonalá