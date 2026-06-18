Jueves, 18 de Junio 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 18 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 46%.

Según se anuncia, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 16

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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