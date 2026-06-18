Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 18 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 46%.Según se anuncia, el clima presenta un 96% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 16Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Chapala