Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 18 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se establece, el clima presenta un 94% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Domingo 21 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tapalpa