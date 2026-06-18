Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

El clima en El Salto para este jueves 18 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga