Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 18 de junio de 2026

El clima en El Salto para este jueves 18 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 15

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

