Jueves, 16 de Julio 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 16 de julio informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 17 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 23 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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