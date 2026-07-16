Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 16 de julio informa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Viernes 17 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Domingo 19 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Jueves 23 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla