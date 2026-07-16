Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 16 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 50%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 17 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Jueves 23 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

