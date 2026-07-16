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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

El clima en Chapala para este jueves 16 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 64%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 17 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Sábado 18 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 19

Domingo 19 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 18

Lunes 20 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Jueves 23 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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