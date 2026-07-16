Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

El clima en El Salto para este jueves 16 de julio determina que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 85%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Viernes 17 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Domingo 19 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Lunes 20 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga