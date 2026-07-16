Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 16 de julio de 2026

El clima en El Salto para este jueves 16 de julio determina que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 85%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 17 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Domingo 19 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Lunes 20 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Martes 21 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

