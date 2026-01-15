Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 15 de enero anticipa que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 20 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Guadalajara