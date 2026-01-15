Jueves, 15 de Enero 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

Por: Redacción web .

El clima en Zapopan para este jueves 15 de enero anticipa que estará con nubes con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 32%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 14

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 20 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

