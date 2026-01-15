Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 15 de enero anticipa que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Martes 20 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga