Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 15 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 15 de enero anticipa que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 8 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 16 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Martes 20 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 21 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

