Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 14 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Viernes 15 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Monterrey