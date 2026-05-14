Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 14 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 26%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 15 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

