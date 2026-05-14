Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este jueves 14 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.Según se informó, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Chapala