Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este jueves 14 de mayo anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 34%.

Según se informó, el clima presenta un 85% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

