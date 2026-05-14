Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 14 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Lunes 18 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en El Salto