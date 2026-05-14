Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 14 de mayo anticipa que estará con lluvia moderada con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Lunes 18 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Jueves 21 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

