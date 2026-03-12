Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 12 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 12 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12Domingo 15 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 11Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Monterrey