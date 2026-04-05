Domingo, 05 de Abril 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 5 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 21%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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