Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 5 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 21%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Martes 7 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 12 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

