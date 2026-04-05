Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 5 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 5 de abril anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 21%.Lunes 6 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Martes 7 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 12 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tonalá