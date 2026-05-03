Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 3 de mayo determina que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 12%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.Lunes 4 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Domingo 10 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque