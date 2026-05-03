Domingo, 03 de Mayo 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 3 de mayo determina que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 12%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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