Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 3 de mayo determina que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 12%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 15 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

