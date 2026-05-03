Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este domingo 3 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 13%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

