Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este domingo 3 de mayo anticipa que estará con algo de nubes con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 13%.Lunes 4 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Jueves 7 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque