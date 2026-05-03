Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 3 de mayo determina que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 12%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Lunes 4 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 19Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Domingo 10 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún