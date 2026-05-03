Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 3 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 3 de mayo determina que estará con muy nuboso con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 12%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 19

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18

Sábado 9 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Domingo 10 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

