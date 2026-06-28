Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 28 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México