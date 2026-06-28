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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 28 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 28 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 29 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Martes 30 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 2 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Viernes 3 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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