Domingo, 28 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 28 de diciembre determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 29 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Domingo 4 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en El Salto
Clima en Tapalpa
Clima en Guadalajara
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Ciudad de México
Clima en Tlaquepaque

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones