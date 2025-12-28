Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 28 de diciembre de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 28 de diciembre determina que estará con cielo claro con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 8 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.Lunes 29 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 30 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12Miércoles 31 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Jueves 1 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Viernes 2 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Sábado 3 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Domingo 4 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque