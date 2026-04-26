Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 26 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 26 de abril prevé que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 10%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17Martes 28 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Miércoles 29 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 18Jueves 30 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Viernes 1 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Domingo 3 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Ciudad de México