Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 22 de febrero de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

El clima en Zapopan para este domingo 22 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 26%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 8

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 10

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

