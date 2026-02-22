Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 22 de febrero de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 22 de febrero informa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 23 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 8

Martes 24 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 10

Miércoles 25 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Jueves 26 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 11

Viernes 27 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

