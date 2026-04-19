Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 19 de abril determina que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 7 kms por hora.Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga