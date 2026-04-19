Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 19 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 19 de abril determina que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 15 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 32%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 7 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Viernes 24 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Sábado 25 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

