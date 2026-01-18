Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 18 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.Según se establece, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Martes 20 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en El Salto