Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 18 de enero prevé que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Según se establece, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Martes 20 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 24 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

