Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 18 de enero de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 18 de enero informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.Según se establece, el clima presenta un 54% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 33%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Lunes 19 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 20 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Jueves 22 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Viernes 23 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13Sábado 24 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13Domingo 25 de enero de 2026: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14