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Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 8 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 13%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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