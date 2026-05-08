Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 8 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 8 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 13%.Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Mazamitla