Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 8 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 8 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se informó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 13%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Lunes 11 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 14 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Viernes 15 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

