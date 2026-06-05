Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 5 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

