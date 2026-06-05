Viernes, 05 de Junio 2026

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Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 5 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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