Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 5 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 5 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 51%.Sábado 6 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Martes 9 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Viernes 12 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta