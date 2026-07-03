Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 3 de julio anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 4 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

