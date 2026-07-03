Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 3 de julio de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 3 de julio anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 39%.Sábado 4 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara