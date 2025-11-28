Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 28 de noviembre de 2025

El clima en Tonalá para este viernes 28 de noviembre anticipa que estará con algo de nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 35%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 29 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Domingo 30 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Lunes 1 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Martes 2 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Miércoles 3 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 4 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 5 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

