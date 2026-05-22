Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 22 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 22 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.

Según se informó, el clima presenta un 49% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Domingo 24 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Jueves 28 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Chapala

