Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 21 de noviembre de 2025

El clima en Tonalá para este viernes 21 de noviembre informa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 39%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 1 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 22 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Domingo 23 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Lunes 24 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Martes 25 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Miércoles 26 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Jueves 27 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Viernes 28 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

