Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 19 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

El clima en Tonalá para este viernes 19 de diciembre determina que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 4 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 23%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 20 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Martes 23 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Miércoles 24 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 25 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 26 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

