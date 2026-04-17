Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 17 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 17 de abril determina que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 15%.Sábado 18 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Viernes 24 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en Mazamitla Clima en Chapala