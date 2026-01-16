Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 16 de enero informa que estará con algo de nubes con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Según se establece, el clima presenta un 16% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 17 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Lunes 19 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Viernes 23 de enero de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

