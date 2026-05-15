Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 15 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Cancún