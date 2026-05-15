Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 15 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 15 de mayo informa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 24%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 16 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Martes 19 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Miércoles 20 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

