Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 13 de febrero de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 13 de febrero informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 28%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 14 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Domingo 15 de febrero de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 10

Lunes 16 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12

Martes 17 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Miércoles 18 de febrero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12

Viernes 20 de febrero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11

