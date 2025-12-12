Viernes, 12 de Diciembre 2025

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 12 de diciembre de 2025

El clima en Tonalá para este viernes 12 de diciembre determina que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 37%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 13 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Domingo 14 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Lunes 15 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 16 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

Jueves 18 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

Viernes 19 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 10

