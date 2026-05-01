Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 1 de mayo determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga