Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este viernes 1 de mayo determina que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15

Miércoles 6 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

