Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 9 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 9 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 84% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 18%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Miércoles 13 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Jueves 14 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Viernes 15 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

