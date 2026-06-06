Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 6 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 6 de junio determina que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 66%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 7 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Viernes 12 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

