Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

El clima en Tonalá para este sábado 6 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 15 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 16 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 84%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 7 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Miércoles 10 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

