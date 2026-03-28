Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 28 de marzo de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 28 de marzo determina que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 20%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 11Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Martes 31 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Jueves 2 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Viernes 3 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Sábado 4 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Cancún