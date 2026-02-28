Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 28 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 16%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 13

Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14

Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Viernes 6 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

