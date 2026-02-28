Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 28 de febrero de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 28 de febrero anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 16%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Domingo 1 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 13Lunes 2 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 14Martes 3 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Miércoles 4 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Jueves 5 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Viernes 6 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Sábado 7 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Ciudad de México