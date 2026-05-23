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Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 23 de mayo prevé que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 21%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 24 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Lunes 25 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19

Miércoles 27 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18

Jueves 28 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Viernes 29 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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