Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 23 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 23 de mayo prevé que estará con lluvia moderada con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 21%.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Domingo 24 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Lunes 25 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Miércoles 27 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Jueves 28 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Viernes 29 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Chapala