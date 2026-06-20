Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 20 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Sábado 27 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Chapala