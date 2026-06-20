Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 20 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 20 de junio prevé que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 17

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 23 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Miércoles 24 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Jueves 25 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Viernes 26 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

